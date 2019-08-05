انفجار سيارة في باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انفجرت سيارة في حي مأهول بالسكان في مدينة باقة الغربية، فجر اليوم الإثنين. وأسفر الحادث عن أضرار كبيرة للسيارة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب انفجار السيارة، سيما وأن الخلفية غير معروفة. يذكر أن باقة الغربية شهدت حوادث عنف بينها إطلاق نار وسط الشارع الرئيس وإلقاء قنبلة على محل تجاري، الليلة الماضية.

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