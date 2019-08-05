باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب يوسف محمود هجاص بيادسة (22 عاما) من مدينة باقة الغربية مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح وصفت بأنها متوسطة، في حادث طرق ذاتي، وقع على مدخل مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع حادث طرق مروع حيث اصطدمت سيارة خصوصية بشجرة في الشارع الرئيس لباقة الغربية.

وباشر محققو الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.