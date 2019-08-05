الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير

أفاد مرسوم رئاسي هندي، الاثنين، بالغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لاقليم كشمير.
وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل. وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.
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