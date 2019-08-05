هزتان ارضيتان تضربان شمال العراق

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، ان هزتين ارضيتين ضربتا شمال العراق
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين ارضيتين الاولى كانت في الساعة 10:2:56 من مساء امس تبعد (5كم) شمال غرب كلار وبلغت قوتها 2,9 وفق مقياس رختر".
واضافت ان "الهزة الثانية حدثت فجر اليوم الساعة 2:51:37 بالتوقيت المحلي بلغ مقدارها 3,0 تبعد (7 كم) شمال غرب كلار، وقد شعر بها المواطنون في تلك المناطق شعورا خفيفا".
وتابعت انه "لم ترد انباء عن حصول اضرار".
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