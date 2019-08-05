بالفيديو: شرطي يقتل امرأة بدلا من كلبها!

وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عاما، وهو يسأل المرأة الضحية "هل هذا كلبك؟ ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات.

لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب، فيما أصابت الحيوان بجروح، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.



وعقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".