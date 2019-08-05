بالفيديو: شرطي يقتل امرأة بدلا من كلبها!

ارتكب رجل شرطة أميركي، خطأ فادحا، خلال الآونة الأخيرة، فقام بقتل امراة بريئة فيما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.
لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب، فيما أصابت الحيوان بجروح، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.
وعقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".
وأضافت أن الشرطي الذي تخرج قبل فترة قصيرة فقط من أكاديمية الشرطة، أحيل إلى "إجازة إدارية" وأوردت "ما حصل لم يكن أمرا مقصودا من جانب الضابط، ولا من قبل جهاز الشرطة".
وأشارت إلى أن الضابط الشاب لم يسبق له أن أطلق النار، خلال أدائه الواجب المهني، فيما قال أصدقاء للضحية إنها كانت إنسانة طيبة وتعتني جيدا بكلبها الذي يخفف عنها مشقة العيش في تشرد.
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