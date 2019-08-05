الإمارات ترحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.



وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن التوقيع، الذي جرى الأحد، على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدم والازدهار.

وأضاف البيان أن الإمارات تجدد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق، وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار.

كانت كل من السعودية ومصر والبحرين رحبت، الأحد، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.