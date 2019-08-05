الان تتابع الهند تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 9:24 ص, 5 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 بمرسوم رئاسي يؤجج المنطقة نيودلهي - وكالات - الخليج 365 أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

وجاء الإعلان على لسان اميت شاه، وزير الداخلية، في مقر البرلمان.

واعتمدت السلطات الهندوسية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير، والذي كان يضمنه الدستور الهندي.

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