شرطة إل باسو الأميركية وجهت تهمة القتل لمطلق النار بالمدينة وعقوبتها الإعدام

أعلن المتحدث باسم شرطة مدينة إل باسو الأميركية، السرجنت روبرت غوميز، أنّ "المشتبه بإطلاقه النار على متسوّقين داخل مركز تجاري في المدينة، وُجّهت إليه تهم ارتكاب ​جرائم قتل​"، موضحًا أنّ "المتّهم البالغ من العمر 21 عامًا يواجه ​عقوبة الإعدام​".

ويوم السبت 3 آب، أطلق المتّهم النار في مركز "وولمارت" التجاري الّذي يقصده خصوصًا من هم من أصل إسباني، فقتل 20 شخصًا بينهم ستة مكسيكيين. وسقط أغلبيّة القتلى داخل "وولمارت"، في حين سقط البقية في موقف السيارات.

من جهتها، أوضحت وزارة العدل الفدرالية، "أنّها تتعامل مع الهجوم على أنّه إرهاب داخلي".