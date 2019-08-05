متاجر "وولمارت" الأميركية ستواصل بيع الأسلحة رغم عمليتي إطلاق النار الأخيرتين

أعلن المتحدث باسم متاجر "وولمارت" الأميركية راندي هارغروف، أنّ "المتاجر لا تعتزم وقف بيع الأسلحة والذخيرة"، لافتًا إلى "أنّنا نركّز على دعم شركائنا وزبائننا ومجتمع إل باسو بأسره".

وكان قد أطلق رجل النار من بندقية هجوميّة في متجر لـ"وولمارت" في ولاية تكساس يوم السبت، ما أدّى إلى مقتل 20 شخصًا، وذلك بعد أربعة أيام فقط على قيام موظّف غاضب ب​إطلاق النار​ وقتل اثنين من زملائه وجرح ضابط شرطة في أحد متاجر "وولمارت" في ولاية ميسيسيبي.

وكان قد علّق المدير التنفيذي لـ"وولمارت" داغ ماكميلون، في أعقاب حادثة إطلاق النار في إل باسو، قائلًا: "لا أصدّق. قلبي يتألّم لمجتمع إل باسو وخصوصًا الشركاء والزبائن في متجر 2201 وعائلات الضحايا". ولفت إلى "أنّني أصلّي من أجلهم وآمل أن تشاركونني".