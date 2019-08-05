الاتحاد الأوروبي ثمّن توقيع السودانيين وثيقة الإعلان الدستوري

ثمّن ​الاتحاد الأوروبي​، توقيع ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وثيقة الإعلان الدستوري. ولفت إلى أنّ "وثيقة الإعلان الدستوري تشكّل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار".

وأكّد في بيان، أنّ "التوصّل إلى اتفاق في السودان يعدّ لحظة تاريخيّة"، معربًا عن تقديره لـ"جهود الوساطة الّتي بذلها الاتحاد الإفريقي و​إثيوبيا​".

وكانت قد وُقّع يوم أمس الأحد، الوثيقة كلّ من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وشهد مراسم التوقيع في قاعة الصداقة بالعاصمة ​الخرطوم​، الوسيطان: الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير.