خارجية أميركا: قلقون إزاء اعتزام تركيا القيام بعملية شرق نهر الفرات

نقلا وكالة "تاس" عن رئيسة المكتب الصحفي في ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتيغوس قولها ان ​واشنطن​ تشعر بالقلق إزاء اعتزام ​الجيش التركي​ القيام بعملية شرق ​نهر الفرات​ في ​سوريا​.

وأوضحت ان "هذه النشاطات العسكرية أحادية الجانب، تثير قلقنا الجدي، خاصة عندما قد تكون ​القوات الأميركية​ في مكان قريب، بينما تستمر العمليات مع شركائنا المحليين ضد فلول داعش. نحن نعتبر هذه النشاطات غير مقبولة، وندعو ​تركيا​ مجددا إلى العمل لوضع منهج مشترك".

وأكدت ان بلادها تواصل بحث موضوع المنطقة ​الأمن​ية، مع ​السلطات التركية​، وتعتبر هذا الحوار الطريقة الوحيدة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.