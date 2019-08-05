خارجية أميركا: قلقون إزاء اعتزام تركيا القيام بعملية شرق نهر الفرات

نقلا وكالة "تاس" عن رئيسة المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغوس قولها ان واشنطن تشعر بالقلق إزاء اعتزام الجيش التركي القيام بعملية شرق نهر الفرات في سوريا.
وأوضحت ان "هذه النشاطات العسكرية أحادية الجانب، تثير قلقنا الجدي، خاصة عندما قد تكون القوات الأميركية في مكان قريب، بينما تستمر العمليات مع شركائنا المحليين ضد فلول داعش. نحن نعتبر هذه النشاطات غير مقبولة، وندعو تركيا مجددا إلى العمل لوضع منهج مشترك".
وأكدت ان بلادها تواصل بحث موضوع المنطقة الأمنية، مع السلطات التركية، وتعتبر هذا الحوار الطريقة الوحيدة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.
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