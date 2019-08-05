استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتش أس بي سي" المصرفية البريطانية

أعلنت مجموعة "أتش أس بي سي" المصرفية البريطانية، أنّ "رئيسها التنفيذي جون فلينت قدّم استقالته"، في وقت تواجه فيه المجموعة بيئة عالمية معقّدة ومتطلّبة على نحو متزايد.

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