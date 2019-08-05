غادرت السفينة "أوشن فايكينغ" الّتي استأجرتها منظّمتا "أس أو أس ميديترانيه" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين، ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا، متّجهةً إلى المياه الواقعة قبالة سواحل ليبيا، للقيام بأوّل مهمّة لها في مجال إنقاذ المهاجرين.
ومن المتوقع أن تبلغ السفينة الحمراء والبيضاء بلوني علم النروج الّذي ترفعه، وجهتها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.
وتخلف السفينة "أوشن فايكينغ" السفينة "أكواريوس" الّتي أنقذت على مدى ثلاث سنوات ثلاثين ألف مهاجر، قبل أن تضطر لوقف نشاطها في كانون الأول 2018 بعدما حرمت من علم جبل طارق من ثمّ علم بنما.
يُذكر أنّ منظمة الهجرة الدولية، قد أفادت بمقتل 840 شخصًا على الأقل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 576 مهاجرًا غرقوا في المياه الواقعة في وسط المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة لإنقاذ المهاجرين غادرت مرسيليا باتجاه المياه قبالة سواحل ليبيا لبدء مهمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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