معلوف: البعض يحاول إحياء 14 آذار وضرب التسوية الرئاسية

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار معلوف​، على تصريح رئسي ​الجمهورية​ اليوم حول حادثة ​قبرشمون​، قائلا: "خير ما فعل الرئيس لأنه صوب الأمور"، مشيرا الى "أننا رأينا انقسام بالرأي العام وفريق يتعرض للمحاصرة والإلغاء".

وذكر معلوف في حديث اذاعي أنه "قبل الحادثة بيومين كان الأمور "ماشية" في البلد، اليوم يقال أن هناك محاصرة وإلغاء، لا أفهم سبب أخذ البلد الى هذا التشنج، فهناك حادثة أمنية مدبرة والرأي العام إنقسم مع وضد"، لافتا الى أن "​التعيينات​ التي كانت تحصل والتعاطي مع الاشتراكي كان طبيعيا".

وأضاف: "الذي قام بالحادثة الان يبحث عن ضمانات"، مشددا على أن "هذا الأمر لا يحتاج الى تعطيل البلد لهذه الفترة، نحن في موسم سياحي ولا يجب أن نأخذ الأمور الى تشنجات، بل نحن بجاجة الى اجتماع ​الحكومة​ يوميا وليس تعطيلها".

واعتبر أن "البعض يحاول إحياء ​14 آذار​ وضرب ​التسوية الرئاسية​، وهناك تطاول على مقام الرئاسة من قبل أكثر من فريق"، متسائلا: "لماذا التشكيك في ​القضاء​؟ الإنقسام في الرأي العام ليس من مصلحة الرئيس و​التيار الوطني الحر​".