ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّه "لم يكن من قبيل الصدفة، دعمنا لـ"نادي قضاة لبنان" الّذي يناضل ويسعى لتكريس استقلاليّة القضاء الفعليّة كأساس لبناء دولة العدالة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يجري اليوم من تدخلات سياسيّة لتحريف وتشويه المسارات القضائيّة، خير دليل على صحة هذا الخيار".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: التدخلات السياسية لتحريف مسارات القضاء خير دليل على صحة دعمنا لنادي قضاة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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