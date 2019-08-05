روكز: تعطيل الحكومة كارثة وطنية ولفصل انعقاد الحكومة عن حادثة قبرشمون

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​، إلى أنّ "تعطيل الحكومة كارثة وطنيّة ولديه تداعيات اقتصاديّة، سياسيّة، قضائيّة وغيرها،ونأمل وضع حدّ سريع لهذا الموضوع".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الوضع صعب ويزيد تعقيدًا في ضوء التسريبات الجارية حول حادثة ​قبرشمون​، فالتسجيلات الّتي تنتشر هنا وهناك عن الحادثة تصعّب عمليّة الحلحلة على ​القضاء​"، مبيّنًا أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​يهمّه انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​، لكن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يتخوّفمن انفجار اجتماع مجلس الوزراء، ولكن إن لم تنفجر الأمور داخل الجلسة فستنفجر في التعاطي المباشر خارجها".

وشدّد روكز على "وجوبفصل انعقاد الحكومة عن المسار القضائي لقضية قبرشمون".

وأعلن منم جهة ثانية، "أنّنا ندرس موضوع الطعن بمواد محددة في ​الموازنة​، تطال الجيش".