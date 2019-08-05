نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق ومونوريل العاصمة الإدارية.. صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

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أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتنوعة الأخرى.

وأبرزت صحف "الأهرام"، و"الأخبار"، و"الجمهورية"، توجيه الرئيس السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتشديده خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأبرزت الصحف بتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، التي أكد فيها بأن وزير النقل عرض - خلال الاجتماع - جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية ، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف "توطين" صناعة النقل في مصر، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير "المزلقانات" ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب، ونقل البضائع وتوليد القوى.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي وجه كذلك بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي صعيد متصل، تناولت الصحف اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، بحضور رئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لبحث آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر.

وأبرزت تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

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وأشارت إلى تصريحات بسام راضي بأنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا..كما أشارت إلى تأكيد الرئيس ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتناولت الصحف عددًا من الموضوعات المتنوعة ، واهتمت جريدة الأهرام، باختتام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحيه النسر -استجابة النسر 2019 " والذي استمر عدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب شارك فيه وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية بالإضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا ومجموعة من الطائرات المصرية المقاتلة من طراز "إف 16" ومشاركة البحرية السعودية بصفة مراقب، لافتة إلى أن التدريب اشتمل على العديد من الأنشطة التي بدأت بتنظيم معرض لأسلحة القوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة.

أما جريدة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "كنوز الملك الذهبي في افتتاح المتحف الكبير" أنه تم حتى الآن نقل 48 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير بينها التابوت المذهب الخارجي لتوت عنخ آمون أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب التي تتخذ شكل الوضع الأوزيري، وتم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922.

بدورها، ذكرت جريدة الأخبار أن وزير التعليم العالي سيعلن خلال الساعات القادمة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، مشيرة إلى أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وفقا لمؤشرات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية التي انتهى التسجيل بها أمس ينتظر أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 386 درجة بنسبة 94.1 % والتخطيط العمراني عند 385.5 درجة بنسبة 94% والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عند 377 درجة بنسبة 91.9 %.

وفي الشعبة الأدبية ينتظر وجود فرص للحاصلين على 69% للالتحاق بكليات الحقوق انتساب وفي شعبة العلوم تؤكد المؤشرات أن الحاصلين على 93.5% فأكثر شغلوا جميع الأماكن المتاحة في العلوم والتمريض ومن المنتظر أن يتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق فور إعلان النتيجة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق للحاصلين بحد أدنى على 50% عقب إجازة عيد الأضحى.