"واتساب" يطرح تحديثًا جديدًا لـ"الرسائل المحولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرح تطبيق "واتساب" تحديثًا جديدًا، يحذر فيه مستخدميه في حال تم إعادة توجيه إحدى الرسائل لعدة مرات.

وبدأ "واتساب" في طرح تسمية "رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، للسماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها قد تمت إعادة توجيهها أكثر من خمس مرات.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، سيعمل التحديث الجديد في حالة تم إعادة توجيه أي رسالة بين المستخدمين أكثر من 5 مرات، ستظهر تلك الرسالة ممهورة بسهم مخصص يظهر أن تلك الرسالة تم إعادة توجيهيها إلى تلك الحسابات مع نشر التوقيتات التي تمت فيها إعادة التوجيه.

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وكانت الخدمة تعمد في السابق إلى إظهار سهم واحد للإشارة إلى إعادة توجيه الرسالة، وتتوفر التسمية الجديدة لجميع المستخدمين الذين ثبتوا أحدث نسخة من التطبيق.

كما يعمد "واتساب" حاليًا إلى اقتطاع الرسائل الطويلة المعاد توجيهها، وسيضطر المستخدمون إلى الضغط لقراءة الرسالة كاملة.

وتُعد التسمية الجديدة بمثابة محاولة من قبل خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك للحد من انتشار الأخبار المزيفة من خلال منصتها.

وقال المتحدث باسم "واتساب" : "طرحنا هذا التحديث من أجل تحذير المستخدمين من احتمالية أن تشكل تلك الرسالة التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات خطرا على حساباتهم، وأنه عليهم أن يراجعوها بصورة جيدة حتى لا يندرجوا تحت نظام الحد من المعلومات الخاطئة".