رسميًا.. فيسبوك تعيد تسمية تطبيقي "واتساب" و"إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

بدأت شركة "فيسبوك" في إضافة اسمها إلى اسم تطبيقي "إنستجرام" و"واتساب"، حيث يتم إضافة عبارة "from Facebook".

وبدأت الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين، بحيث أصبحت الأسماء "WhatsApp from Facebook"، و"Instagram from Facebook".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقًا من المنظمين بشأن مشكلات الخصوصية ومع من تشارك معلومات المستخدمين.

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وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "نريد أن نكون أكثر وضوحا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءا من فيسبوك".

وأبلغت الشركة موظفي "واتساب" و"إنستجرام" بالتغييرات، وأن ملكيتها لكلا التطبيقين ستصبح أكثر وضوحًا، حيث أن منظمي مكافحة الاحتكار يبحثون في عمليات استحواذ فيسبوك على "واتساب" و"إنستجرام".

وعملية إعادة التسمية تجري بشكل تدريجي، وبدأت الشركة في إضافة اسمها إلى بعض النسخ ت لنظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، إذ يمكن رؤية عبارة "Instagram from Facebook" أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق "إنستجرام" على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس".

ويعرض قسم "حول" الخاص بتطبيق "واتساب" في متجر "جوجل بلاي" لنظام تشغيل "أندرويد" إعادة تسمية العلامة التجارية، بينما تعرض بعض نسخ تطبيق "إنستجرام" لنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" عملية إعادة تسمية العلامة التجارية.