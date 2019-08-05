"فض رابعة" و"ولاية سيناء" أمام الجنايات.. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة متهمين اثنين بـ "اقتحام قسم مدينة نصر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

- الجنايات تُحاكم 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

Advertisements

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

- مرافعة دفاع متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة 304 متهمين الانضمام لحركة "حسم" وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

- إعادة محاكمة 35 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة".