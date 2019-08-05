ضحية جديدة عمرها 4 سنوات.. اتهام سيدة بتعذيب ابنة زوجها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اتهم عدد من أقارب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بالقليوبية، زوجة والدها المقيمة معها في المنزل نفسه، بالتسبب في إصابتها بكدمات وتورم بالجسم، لتكون الواقعة هي الثانية لتعذيب زوجة الأب بعد الطفلة "هبة" في دمياط.

وتلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة "ر. ح."، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالأضلع ولديها ضعف عام، وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من سجحات مختلفة وكدمات بالجسم وتورم في الجسم.

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وأوضحت التحريات الأولية أن الطفلة تعيش مع والدها واثنين أشقاء آخرين وزوجة أبيها، واتهم أقارب الطفلة زوجة الأب بالتورط في تعذيب الطفلة بمعرفة والدها لدى إقامتها معه، بعد تنازل والدتها عن حضانتها لأبيها.

ونفت زوجة الأب الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في التحقيقات الأولية إن الطفلة سقطت على السلم داخل منزلها في مدينة قها، وجرى التحفظ على الأب وزوجته بمعرفة الشرطة، لبيان ملابسات الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي، لمناظرة الطفلة وإعداد تقرير بالحالة، لبيان ما بها من إصابات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.​