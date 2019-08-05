حريق هائل في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، في مزرعة نخيل بمنطقة الفدان خلف مدرسة القصر الابتدائية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه بمساعدة المواطنين، وتم الدفع بعدد من وحدات الإطفاء لمواجهة النيران، وعمل مناطق عزل عن المساكن وإكمال أعمال الإطفاء دون إصابات بشرية.
وورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يُفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق وجاري السيطرة عليه.
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