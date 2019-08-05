تعرف على 86 كتابًا ومخطوطًا وخريطة اقتنتها "الثقافة" من مكتبة "حسن كامي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نجحت وزارة الثقافة في ضم وحيازة 86 من المطبوعات والمخطوطات النادرة كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر مع المالك الجديد.

ويرصد "الخليج 365" المقتنيات التي حصلت عليها وزارة الثقافة، ما بين كتب ومخطوطات ولوحات ومجموعات طوابع نادرة والتي جاءت كالتالي:

- كتاب "رحلات في أقاليم مصر الشمالية والجنوبية" للأثري الفرنسي الشهير Vivant Denon الذي يعود تاريخه إلى 1803.

- كتاب تاريخ القدس للمؤرخ الفرنسي Poujoulat M، الذي يعود تاريخه إلى عام 1848.

- كتاب "السفر في مصر العليا والدنيا ووصف كافة الأنواع" للعالم الفرنسي الشهير Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt ويرجع تاريخه إلى 1799.

- كتاب "تاريخ محمد علي" المنشور عام 1855 للمؤرخ Paul Mouriez.

- كتاب "تاريخ قناة السويس" للمؤرخ M. Riou والذي يشتمل على لوحات ورسومات يدوية مميزة.

- كتاب "تاريخ الدولة المصرية" للسياسي والمؤرخ الفرنسي Gabriel Hanotaux والذي نشر عام 1936.

Advertisements

- كتاب "وصف مصر" المنشور عام 1922، وهو كتاب مهم جدا "ليس الكتاب الخاص بالحملة الفرنسية".

- كتاب "مصر وإسماعيل باشا" للمؤرخ الفرنسي Sacre Amedee، يتضمن "الحملات البحرية لمحمد علي وإبراهيم باشا" المنشور عام 1935.

- كتاب "الجغرافيا القديمة" لعالم الجغرافيا الشهير Jean Baptiste Bourguignon d'Anville، كما اشتملت على مجموعة متفردة من كتب التاريخ الطبيعي منها "التاريخ الطبيعي للطيور في الولايات المتحدة" المنشور عام 1825.

- كتاب "تاريخ الطيور في أوربا" المنشور عام 1849.

- مخطوط "تقرير العلامة شمس الدين الأنباري على شرح سعد الدين التفتاز الشهيرة بالتجريد في علم المعاني والبيان والبديع".

- مجموعة طوابع نادرة Philatelia.

- مجلد لوحات وصفية وإيضاحية عن الفاتيكان.

- مجموعة من الخرائط متوسطة الحجم عن مصر.

- لوحة فرمان عثماني.