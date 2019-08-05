بتكلفة 10 مليارات جنيه.. تعرف على 7 محاور على النيل لتنمية الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، تنفيذ أعمال 8 محاور على النيل في صعيد مصر، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في محافظات الجنوب.

وتشمل المحاور (محور بديل خزان أسوان - كلابشة - قوص - سمالوط - ديروط - عدلي منصور - دراو- طما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة) بتكلفة 10 مليارات جنيه، لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 50 كم لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل.

محور خزان أسوان

البداية من المحور البديل لخزان أسوان، فتتواصل خلال الفترة أعمال المشروع الذي من المقرر الإنتهاء منه خلال عامين، بتكلفة تبلغ 2 مليار جنيه، وسيرتبط هذا المحور مع طريق أسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور القاهرة /كيب تاون.

ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارة في كل اتجاه وان جزء المحور الذي يعبر النيل يبلغ طوله 320م وسيكون بنظام الكابلات الملجمة.

محور دراو

أما محور دراو، فسيربط بين الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة - أسوان" بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة -أسوان" ويبلغ طوله 18 كم، بتكلفة 1.350 مليار جنيه.

وسيساهم المحور في الخروج من الحيز الضيق انطلاقًا للظهير الصحراوي الغربي للقضاء على ظاهرة التكدس.

محور كلابشة

على النيل شمال محافظة أسوان، يتم تنفيذ محور كلابشة، حيث يبلغ طول المحور 23 كم وتكلفته الإجمالية مليار جنيه.

ويشتمل على 14 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذخ قبل نهاية ديسمبر 2019.

والمحور سيساهم في خلق محور عرضى جديد لربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي بطريق القاهرة / أسوان الزراعي الشرقي، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

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محور قوص

يقع بمحافظة قنا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار جنيه، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - أسوان) شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم.

ويشمل على 27 عملُا صنـاعيًا تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.

ويساهم المحور في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحرواي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة ويوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل، والعكس.

محور ديروط

يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ويتم تنفيذه للربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء محافظة أسيوط، بما يساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، كما يمتد بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتين مرور لكل اتجاه، ويتكون من 5 كباري.

محور سمالوط

يمتد بطول 24 كم وعرض 21 مترًا، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة - أسوان" بالصحراوي الغربي "القاهرة - أسوان" مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي "القاهرة- أسوان" عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرًا.

ويتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويًا، 19 نفقًا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.

محور عدلي منصور

يقع محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف، ويعد أكبر كوبرى يربط الطريق الصحراوي الغربى بالطريق الصحراوي الشرقى بطريق الزعفرانة رأس غرب، بطول 5 كيلو مترات إضافة إلى 2 كيلو متر (مطالع ومنازل)، وتم إنشاؤه بتكلفة بلغت مليار و105 ألاف جنيه.

يضم المحور 3 قطاعات أحدهما في الضفة الغربية والآخر في الضفة الشرقية والوسطى على مجرى نهر النيل، كما يضم 3 كباري يصل طولها إلى 1 كيلو و400 مترا، منها 680 متر على النيل، 450 مترًا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي، و450 مترًا على طريق ديمو الفيوم.​