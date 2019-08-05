ارتفاع ضحايا غرق 3 قوارب في الفلبين واستمرار عمليات البحث

أعلن مسؤولون فلبينيون، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن غرق ثلاث قوارب بمحركات في وسط الفلبين، يوم السبت إلى 27 شخصاً، واستمرار عمل فرق الطوارئ في البحث عن ستة أشخاص أخرين مازالوا في عداد المفقودين بمضيق وسط البلاد.

وتم انقاذ 53 راكباً بالإضافة إلى 13 من أفراد الطاقم من مضيق جيمارس، حيث وقع الحادث يوم أمس الأول.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الكابتن أراماندو باليلو إن الصيادين وفرق المتطوعين تمكنت من انتشال 27 جثة من المضيق بين مدينة إيلويلو وجزيرة جيمارس.

وقال باليلو لمحطة إذاعة مانيلا دي زد إم إم : "القوارب لم تكن مكتظة، ولكن يبدو أن هناك بعض الركاب الذين لم يتم تسجيلهم في قائمة الركاب، لذلك نأمل أن نتحقق من ذلك ومعرفة عدد هؤلاء الذين يتوجب علينا العثور عليهم".

وأوضح باليلو إنه تم إرسال محققين لفحص الحادث الذي يعتقد الناجون أنه نجم عن عاصفة.

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وتابع "وفقاً لبعض الروايات، فإن الشمس كانت مشرقة عندما غادروا ميناء مدينة إيلويلو. لكن السماء أظلمت فجأة وأصبح البحر هائجاً وارتفعت الأمواج، كانت عاصفة".

وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الفلبين بسبب منخفض جوي استوائي قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إن المنخفض الجوي الإستوائي "حنا" اشتد وترافقه رياحاً قوية تصل سرعتها القصوى إلى 85 كيلومتراً في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.