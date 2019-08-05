في أقل من دقيقة.. مسلح أوهايو يقتل تسعة أشخاص بينهم شقيقته

قالت السلطات إن مسلحاً يرتدي درعاً واقياً وقناعاً فتح النار بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأميركية يوم الأحد، فقتل تسعة بينهم شقيقته وأصاب 27 آخرين وذلك في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطاً كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي "الضباط تحركوا... على الفور وأنهوا هذا فعلياً في 30 ثانية".

وأفادت الشرطة بأن المسلح اسمه كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاماً من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحاً ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل مئة رصاصة.

وأضافت الشرطة أنه كان يرتدي واقياً للأذن ومعه بندقية صيد في سيارته.

وكانت شقيقته ميجان بيتس من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم،?? وذكر بييل أن الشقيقين كانا قد وصلا في المركبة ذاتها مع مرافق ثالث في وقت سابق من المساء لكن انفصلا قبل المذبحة، وأضاف أن المرافق أصيب في إطلاق النار.

وأبلغ بييل الصحفيين بأن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون التاريخية التي تشتهر بالمقاهي ومعارض الفنون والمتاجر.

وأظهر تسجيل مصور خارج مقهى روادها جالسون ثم اضطروا فجأة للفرار بعد سماع دوي الأعيرة النارية ووصول الضباط إلى المنطقة سريعاً وفتحهم النار على المشتبه به.

وقال قائد الشرطة بييل إن كثيرين دخلوا المقهى مسرعين في محاولة للفرار من رصاصات المهاجم.

وأضاف "لو كان ذلك الفرد نجح في اجتياز باب المقهى ومعه هذا السلاح المتطور لكان أوقع عدد كارثي من القتلى والمصابين".

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وقال قائد الشرطة إن البندقية التي استخدمت في الهجوم تم شراؤها بصورة غير قانونية من تاجر في تكساس، وأضاف أنه لا يوجد شيء في سجل المتهم يمنعه من شراء السلاح، الذي تم تعديله منذ بيعه.

وأشار بييل إلى أن المسلح لديه مخالفات مرورية بسيطة.

وقال شاهد يدعى أنتوني رينولدز إنه سمع إطلاق نار? ?بدا أنه من سلاح متطور.

وأضاف "دوي سريع ومتتابع يجعلك تقول أن هناك بندقية كبيرة، لن تقول إنه مسدس".

وأفادت السلطات بأن القتلى هم أربع نساء وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و57 عاماً، وبأن أصغر الضحايا شقيقة المهاجم، وستة من القتلى التسعة أميركيون من أصل أفريقي.

وقال مات كاربر مساعد قائد الشرطة "لم يكن هناك تمييز يذكر في إطلاق النار هذا... فقد وقع في وقت قصير للغاية".

وذكرت السلطات الطبية أن من بين المصابين السبعة والعشرين هناك أربعة في حالة خطيرة وواحد حالته حرجة.

ويقدم عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) المساعدة في التحقيق.

وجاء حادث دايتون التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس يوم السبت أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً.

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