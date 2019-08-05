49 قتيلاً وجريحاً في حادث مروري القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، أن عدد القتلى في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة ارتفع إلى 19 شخصاً فضلاً عن إصابة 30 أخرين.

وأضافت أنه تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيراً على أهالي المصابين.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق إن الإنفجار أمام معهد الأورام نجم عن اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات.

وأمر النائب العام المصري بانتقال فريق من النيابة إلى موقع الإنفجار أمام معهد الأورام بالقاهرة للوقوف على أسبابه.

وصرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه تم الدفع بسيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

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وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفاً أن الوزيرة قامت فور وقوع الحادث بزيارة المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

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