سلطات كشمير الهندية تفرض حظراً على التجمّعات العامة وتغلق المدارس

فرضت السلطات في كشمير الهندية حظراً على التجمّعات العامة في سريناغار والمناطق المحيطة بها وأمرت باغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك في خضمّ تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
يذكر انه تصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ. وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات ارهابية.
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