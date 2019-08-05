أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من مخيمين لاستجمام الأطفال في منطقة سلافيانسك بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا.
وأوضحت الوزارة، أن قرار الإجلاء، جاء عقب تحذيرات بحدوث حالات طوارئ، بعد تدهور الأحوال الجوية وتشكل أعاصير في البحر الأسود. وأكدت انه "تم اتخاذ تدابير وقائية، تضمنت إجلاء الموجودين في مخيم (روفيسنيك) ومخيم (ليبياجى بيرك)، 160 طفلا، و54 شخصا بالغا".
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء أكثر من 300 شخص من مخيمين للأطفال جنوب روسيا بسبب تدهور الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.