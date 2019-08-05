إجلاء أكثر من 300 شخص من مخيمين للأطفال جنوب روسيا بسبب تدهور الطقس

أفادت وزارة ​حالات​ الطوارئ الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من مخيمين لاستجمام ​الأطفال​ في منطقة سلافيانسك بإقليم كراسنودار في جنوب ​روسيا​.

وأوضحت الوزارة، أن قرار الإجلاء، جاء عقب تحذيرات بحدوث حالات طوارئ، بعد تدهور ​الأحوال الجوية​ وتشكل أعاصير في البحر الأسود. وأكدت انه "تم اتخاذ تدابير وقائية، تضمنت إجلاء الموجودين في مخيم (روفيسنيك) ومخيم (ليبياجى بيرك)، 160 طفلا، و54 شخصا بالغا".