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رئيسة حكومة هونغ كونغ تتّهم المتظاهرين بالسعي لتدمير المدينة

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اتهمت رئيسة حكومة ​هونغ كونغ​​كاري لام​المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بـ"السعي لتدمير" المدينة. وقالت: "لقد رأينا مؤخراً، وهو أمر واضح جداً، أنّ الناس يقترحون بوقاحة استعادة هونغ كونغ، ثورة عصرنا، والتشكيك بالسيادة الوطنية للبلاد". ورأت ان "هذه محاولة للإطاحة بهونغ كونغ والقضاء التامّ على الحياة العزيزة لأكثر من سبعة ملايين شخص".

كلام لام جاء غداة مواجهات بين المتظاهرين في هونغ كونغ وشرطة مكافحة الشغب وانعكاسها على حركة النقل في المترو والمطار. هذا وأطلقت ​الشرطة​ قنابل عدة من ​الغاز​ المسيل للدموع أمام مركز لها في حي تسيم شا تسوي السياحي، مفرقةً المتظاهرين في شوارع هذه الحي الذي يقصده السياح بكثافة، وطلبت من المتظاهرين "التوقف عن أعمالهم غير القانونية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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