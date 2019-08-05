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الشرطة البريطانية تقبض على شاب بتهمة إلقاء طفل من شرفة متحف بلندن

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ألقت ​الشرطة البريطانية​ القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في ارتكابه عملية شروع في قتل، بعد إلقاء طفل من شرفة متحف "تيت مودرن" في لندن.

وأوضحت الشرطة إنه تم العثور على الضحية على سطح بالطابق الخامس للمتحف بوسط لندن، ونُقل إلى المستشفى ب​سيارة​ إسعاف حيث لا يزال في حالة حرجة.

وأفاد المسئولون بأنه لا يوجد دليل على أن الشاب والطفل يعرفان بعضهما البعض.

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