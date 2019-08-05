لفت مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّه يتخوّف من دخول البلد في سجال المؤتمرات"، الّذي سيُستهل بمؤتمر صحافي يعقده "الحزب التقدمي الإشتراكي" غدًا الثلثاء حول وقائع حادثة قبرشمون.
وركّز على أنّه "يُخشى أن يتضمّن مؤتمر "الحزب الإشتراكي" هجومًا مباشرًا على رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا معناه بالتأكيد أنّه قد يكون هناك مؤتمر صحافي من الجانب الآخر، وربما بتصعيد أكبر، الأمر الّذي قد يوصلنا إلى وضع يفيد انّ ما بعد المؤتمرات غير ما قبلها".
وشدّد المرجع على أنّ "المطلوب والملح في هذه المسألة ألّا نسمح بتحويل حادثة قبرشمون إلى "بوسطة" عين الرمانة ثانية. الواقع الاقتصادي مرير، ونحن بما نقوم به نركض مسرعين إلى الإنتحار".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع للجمهورية: المطلوب ألا نسمح بتحويل حادثة قبرشمون لـ"بوسطة" عين الرمانة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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