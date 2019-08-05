ديب: عون يتصرف بما يمليه عليه الدستور وقسمه وحل خلافات الحكومة مسؤولية الحريري

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يتصرّف دائمًا بما يمليه عليه ​الدستور​ وقسمه لناحية الحفاظ على الدستور واحترامه، واحترام القوانين".

وأعرب في حديث صحافي، عن استغرابه أنّه "حين يتصرّف رئيس الجمهورية أو يعلن موقفًا ما، يتحوّل موقفه وتصرّفه إلى تعدٍ على موقع ​رئاسة الحكومة​"، مشدّدًا على أنّ "لا أحد يتعدّى على الفريق الآخر. كل ما هنالك أنّ هناك مشكلات متراكمة ويجب حلّها. ومن الضروري والملح أن تنعقد الحكومة لتسيير عمل وشؤون الدولة".

ورأى ديب أنّ "حلّ الخلافات الحكوميّة الّتي تحول دون إنعقاد الحكومة، هي مسؤوليّة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​"، وطالبه بـ"إيجاد حلّ لهذا الموضوع، لأنّ التعطيل لم يعد مسموحًا".