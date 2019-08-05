عز الدين:نسبة الوفاة اثر سكتة قلبية مفاجئة خارج المستشفى تبلغ 95%

ذكرت النائب عناية عز الدين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في لبنان تبلغ نسبة الوفاة، في حال التعرض لسكتة قلبية مفاجئة خارج المستشفي، 95 بالمئة بينما تتراوح عالميا بين 50 و70 بالمئة، وتبلغ نسبة الناجين دون تلف دماغي 2.5 فقط،وذلك للأسباب التالية: تأخر وصول فريق الإنقاذ ومحاولات الانعاش مع العلم ان التدخل يجب ان يتم خلال العشر دقائق الاولى بعد توقف القلب، وإحجام الناس الموجودين على مقربة من المريض عن محاولة إنقاذه خوفا من التبعات القانونية في حالة وفاته".
وأوضحت انه تقوم مبادرة "كن شريكا في سلسلة النجاة" بتدريب الأفراد على تقنيات الإنعاش وعلى كيفية استعمال جهاز الصدم الكهربائي AED خارج المستشفى، و تقدمنا باقتراح قانون يعفى بموجبه كل من يقدم على محاولة إنقاذ اي شخص يتعرض لتوقف القلب خارج المستشفى من العقوبة. وأشارت إلى انه سيتم تعميم هذه الدورات على كافة الأراضي اللبنانية، كما سيتم مواكبة هذا الأمر تشريعيا في مجلس النواب.
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