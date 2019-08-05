أكّد الفريق الرئاسي، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وأمام الانسداد السياسي والحكومي الحاصل، أراد إحداث ثغرة إيجابيّة في هذا الجدار، ومارس حقّه ​الدستور​ي المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، الّتي تنصّ حرفيًّا على أنّ رئيس الجمهورية "يدعو ​مجلس الوزراء​ استثنائيًّا كلّما رأى ذلك ضروريًّا بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، ما يعني أنّ رئيس الجمهورية مارس حقًّا منحه إياّه الدستور، وهو عندما يمارس هذا الحق، لا يفتئت على صلاحيّات رئيس الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فريق عون للجمهورية: مارس حقه الدستوري وأراد إحداث ثغرة إيجابية بجدار الانسداد الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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