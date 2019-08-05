قريبون من الحريري للجمهورية: وزير ورط عون بمواقف سياسية واجتهادات دستورية غير دقيقة

اتّهم مقرّبون من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، عبر صحيفة "الجمهورية"، أحد الوزراء، بـ"توريط رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بمواقف سياسيّة واجتهادات دستوريّة غير دقيقة". وأكّدوا أنّ "دعوة مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله هما من اختصاص الحريري الّذي لن يفرّط بصلاحيّاته ولن يستطيع أحد أن يفرض أمرًا واقعًا عليه، مهما اشتدت الضغوط وكثرت الاجتهادات". ولفتوا إلى أنّ "الاتفاق على عقد الجلسة لم يحصل بعد، وليس آخر الدنيا أن نتمهّل لأيّام من أجل ضمان انعقاد جلسة هادئة، بدل أن نخوض مغامرة بعقد جلسة ملتهبة قد يليها سقوط ​الحكومة​ أو تعطيلها لأمد طويل".

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