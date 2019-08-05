مصادر غربية للجمهورية: نحن ضد أي نية لتحجيم جنبلاط أو تحطيمه

ركّزت مصادر دبلوماسيّة غربيّة معنيّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية" على "أنّها ضدّ أيّ نيّة لتحجيم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ أو تحطيمه، وأنّ موقفها هذا أظهرته في صيَغ عدّة".

وأوضحت "أنّها لم تقتنع بعد بوجود بصمات إيرانيّة تريد تعطيل ​الحكومة​"، محمّلةً الجهات اللبنانية "المسؤوليّة عن التعطيل".

في هذا الإطار، لفت مصدر دبلوماسي غربي معني إلى أنّه "ربّما كان الأفضل لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن يستمع للنصائح الأمنيّة ويؤجّل زيارته إلى ​عاليه​ يومها، أو الذهاب إلى خيار المواجهة إلى النهاية وإكمال جولته، لا أن يبدأ بها وينسحب من نصفها".