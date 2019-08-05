رئيسة حكومة هونغ كونغ تتّهم المتظاهرين بالسعي إلى تدمير المدينة

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اتهمت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الاثنين المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية بـ"السعي إلى تدمير" المدينة، وذلك غداة مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وانعكاسها فوضى في حركة النقل في المترو والمطار.
"الخليج 365": قالت لام للصحافيين "لقد رأينا أخيرًا، وهو أمر واضح جدًا، أن الناس يقترحون بوقاحة (استعادة هونغ كونغ، ثورة عصرنا) ... والتشكيك بالسيادة الوطنية للبلاد"، في إشارة إلى الهتاف الأكثر شيوعًا الآن في التظاهرات.
أضافت "أجرؤ على القول إن هذه محاولة للإطاحة بهونغ كونغ، والقضاء التام على الحياة العزيزة لأكثر من سبعة ملايين شخص".
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