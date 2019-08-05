شكرا لقرائتكم الجزائر.. هيئة الوساطة والحوار تستحدث لجنة حكماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر عن استحداث لجنة حكماء تستند إليها لجان الهيئة التي تشكلت بعد اجتماع الهيئة الرابع.

وأكدت الهيئة الشروع في جولات حوار عبر كامل المحافظات لجمع المقترحات و تقريب الرؤى حول مسار حل الأزمة، كما قالت الهيئة في بيانها إن مسودتها النهائية ستستند إلى المقاربات التي طرحت في الساحة السياسية قبل إنشاء الهيئة.

وتتكون لجنة الحكماء الاستشارية، حسب بيان الهيئة، من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى دعوتها للحوار دون ذكر هوياتهم.

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وعلى الرغم من أن الهيئة تعهدت بالاستناد في صياغة مسودتها على الأرضيات المقترحة سابقا، وتوسيع دائرة الحوار إلى جولات تجوب كل محافظات الجزائر لاستقبال مقترحات فواعل الحراك، إلا أنها ما تزال محل انتقاد من طرف الطبقة السياسية والنشطاء المتمسكين بخيار مواصلة التظاهر السلمي.

وقال محمد علال، ناشط سياسي: "لماذا تنتقدون عمل الهيئة رغم انكم تتفقون على كون الحوار الحل الوحيد للأزمة؟".

ومع اتساع قائمة الشخصيات الوازنة التي تأبى الانضمام إلى هيئة الوساطة والحوار، غيرت هذه الأخيرة بوصلتها نحو القاعدة الشعبية، معتزمة تنظيم لقاءات وجولات مع نشطاء المجتمع المدني في كل الولايات، وذلك تحضيرا لندوة وطنية يرتكز جدول أعمالها على مناقشة مشروعي قانونين اثنين، واحد خاص بالانتخابات والآخر متعلق بإنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.