ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام الهندية إلى 90 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح ولاية "آسام" الواقعة شمال شرق الهند إلى 90 قتيلا.
وأضرت الفيضانات بنحو 88 ألف شخص في 10 ضواحي على الأقل من "آسام"، وأدت إلى تدمير المحاصيل في أكثر من 16 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن إغراق 147 قرية.
وأشارت وسائل الاعلام الهندية إلى أن ضاحية "باربيتا" تعتبر أكثر ضواحي "آسام" تضررا، فيما أقامت السلطات المحلية نحو 25 مخيما للإغاثة وتوزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات
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