أكدت أوساط رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "التعويل على جهود رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لاجراء مصالحة بين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" والحزب "الديمقراطي اللبناني" وإحداث الخرق الحكومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الحريري لـ LBC: تعويل على جهود بري بمصالحة الديمقراطي والتقدمي واحداث خرق حكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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