مصادر الحياة: العمل يجري على مبادرة بري وفق 3 مسارات لحلحلة قضية قبرشمون

لفتت مصادر مواكبة، لصحيفة "الحياة"، إلى أنّ "العمل يجري الآن على المبادرة الّتي طرحها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وفق المسارات الثلاثة للحلحلة وهي قضائيّة وأمنيّة وسياسيّة". وأوضحت أنّ "المبادرة ترتكز أيضًا على عقد جلسة حكوميّة، لكن من دون التطرّق إلى ملف قبرشمون، ولا بالتصويت على إحالة أو عدم إحالة الحادثة على ​المجلس العدلي​".

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