أبلغ مصدر دبلوماسي، صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التقارير السلبيّة الّتي وردت من بيروت عن تردّي الوضع النقدي، نتيجة انعكاسات التوتّر السياسي وتعطيل الحكومة وإغلاق مؤسسات تجاريّة، أعطت صورة قاتمة لا يجوز تركها من دون معالجة، بل إيجاد حلّ لها في أقرب وقت ممكن".
وكشف عن "اقتراح أوروبي من إيحاء فرنسي، يدعو فيه حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، إلى القيام بجولة على الدول الأوروبية في أقرب وقت، لشرح تفصيلي لحالة النقد الوطني، بعد أن وصلت معلومات غير مريحة إلى أكثر من عاصمة أوروبية".
ولفت المصدر إلى "أهميّة أن تتمّ الجولة قبل حلول موعد تقرير التصنيف الائتماني لمؤسسة "ستاندرد آند بوور" المتوقّع في الأسبوع الأخير من شهر آب الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للشرق الأوسط: اقتراح أوروبي يدعو سلام للقيامة بجولة خارجية لشرح حالة النقد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.