أكدت مصادر أمنية لقناة "LBC" أنه "ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ"واتساب" المتعلقة بحادثة قبرشمون اي دعوات لحمل السلاح او نصب كمين، بل دعوت لمنع موكب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل" من المرور".
وأشارت المصادر الى ان "التسجيلات كانت تتضمن استئذانا لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل"، لافتة الى أنه "تم استدعاء كل اصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم".
ولفتت الى أنه "من السذاجة القول أن باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير صالح الغريب الى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: التحقيقات أظهرت انه لا يوجد اي دعوات لحمل السلاح من قبل التقدمي بحادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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