الشرق الأوسط: حزب الله لا يجاري عون بموقفه ولا يرى اختيار هذا التوقيت لتوجيه رسالته للبرلمان

عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "حزب الله" لا يجاري رئيس الجمهورية ميشال عون في موقفه المتمثّل بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري لتفسير المادة 95 من الدستور، الّتي تنصّ على حصر وظائف الفئة الأولى بالمناصفة دون الفئات الأخرى".
وأوضحت أنّ "على الأقل، هو لا يرى، في ظلّ الظروف الراهنة، اختيار هذا التوقيت لتوجيه رسالته هذه، فيما أحسن بري عندما قرر تدوير الزوايا بتحديد جلسة في 17 تشرين الأول المقبل، مع بدء العقد العادي في البرلمان للنظر في الرسالة بعد تلاوتها".
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