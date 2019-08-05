الأخبار: فرنسا تجاهلت طلب رئيس الجمهورية إطلاق جورج عبدالله

رأت مصادر معنية في حديث لـ"الأخبار" ان الأداء الفرنسي في قضية مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية ​باريس​ منذ نهاية تشرين الاول الفائت، ليس منفصلاً عن باقي القضايا. ففي ملف المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية ​جورج عبدالله​، لم يُسلّم الفرنسيون لبنان جواباً عن سؤال بسيط وواضح: "ما هو المسوّغ القانوني لإبقاء جورج عبدالله في السجن"؟ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ كان قد كلّف اللواء إبراهيم، كموفد رئاسي، بالتواصل مع الفرنسيين لإيجاد حل يتيح الإفراج عن عبدالله. وراسل إبراهيم مدير المخابرات ​الخارجية الفرنسية​ برنارد إيميه (السفير الفرنسي السابق في لبنان). وكانت ثمة بوادر اتفاق بين الطرفين على سلوك مسار يؤدي إلى أن يصل ملف عبدالله إلى خواتيمه الإيجابية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى بيروت، التي كانت مقررة في شباط الفائت. وبعدما «طارت» زيارة ماكرون، قطع الجانب الفرنسي تواصله مع الجانب اللبناني في القضية.

وأكدت المصادر في حديث لـ"الأخبار" أنه "بمعيار السيادة، فإن لبنان، ذا الأبواب المشرعة، أكثر مِنعة امام الأميركيين من الدول الاوروبية، وخاصة ​فرنسا​"، مذكرة بأن "الأوروبيين يقولون للبنانيين إن السبيل الوحيد لحل قضايا كهذه هو بالطريقة التي اعتُمِدّت للإفراج عن اللبناني ​علي فياض​، الذي كان مسجوناً في ​تشيكيا​ بطلب من الأميركيين، ولم تُفرج عنه السلطات التشيكية (شباط 2016) إلا بعد اختطاف خمسة تشيكيين (تموز 2015) في ​البقاع​، بينهم ضابط استخبارات واحد على الأقل".