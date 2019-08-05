شدد راعي أبرشية صيدا و​دير القمر​ المارونية ​المطران مارون العمار​ خلال ترؤسه قداسا لمناسبة عيد ​سيدة التلة​ شفيعة دير القمر و​الشوف​ على "عيش ​المحبة​ والتضامن لاجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة"، داعيا الى "استلهام فضائل ​مريم العذراء​ لاسيما الايمان والرجاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران العمار ترأس قداس عيد سيدة التلة في دير القمر: لعيش المحبة لاجتياز المرحلة الصعبة التي نمر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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