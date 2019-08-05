أكدت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"OTV" أن "الجميع بانتظار عودة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من الخارج لاستكمال المفاوضات بشأن حادثة ​قبرشمون​ ولكي تطبق على الارض ​الاتصالات​ ولقاءات المبادرة ​الجديدة​ التي يعمل على طرحها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، مشيرةً إلى ان "خيوط المبادرة الجديدة بشان قبرشمون لم تخرج إلى العلن حتى الساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـOTV: خيوط المبادرة الجديدة بشأن قبرشمون لم تخرج للعلن حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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