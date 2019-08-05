الحياة: زيارة شعبان لموسكو تأتي بسياق اتصالات خارجية يجريها الحريري حول الوضع بلبنان

عَلِمت صحيفة "الحياة" أنّ "زيارة المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ جورج شعبان، إلى ​موسكو​ تأتي في سياق اتصالات خارجية يجريها الحريري حول الوضع في ​لبنان​ مع دول رئيسة وفاعلة، لا سيما الدول الدائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ في هذه المرحلة، لشرح التطورات فيه لدوائر القرار فيها".

ولم تستبعد مصادر مواكبة لهذه الإتصالات أن "تشمل إمكان قيام الحريري بزيارات لبعض عواصم القرار منها موسكو، في مرحلة لاحقة، نظرًا إلى أنّ المنطقة تشهد أحداثًا متسارعة يتأثّر بها لبنان".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "الممثّل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ​ميخائيل بوغدانوف​، التقى السبت، شعبان".