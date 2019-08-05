زيادة أسعار مهرجان القلعة إلى 20 جنيهًا.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، إن دار الأوبرا المصرية رفعت أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي سينطلق 18 أغسطس الجاري إلى 20 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا العام الماضي.

وأرجعت المصادر هذا القرار إلى سببين أولهما زيادة عدد الفقرات التي تقام كل يوم إلى 3 حفلات، بدلًا من حفلين كما هو متبع كل عام، تضم حفلات لفرق خارجية ومطربين عرب، بعد تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي.

أما السبب الثاني فيتمثل في زيادة التكاليف التي تتكبدها دار الأوبرا في تنظيم المهرجان، عاما بعد عام، خاصة أنها تستأجر أغلب المعدات والمقاعد وغيرها.

Advertisements

يتضمن البرنامج عدة مفاجآت من أهمها حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي يشارك في المهرجان لأول مرة بحفل الختام أول سبتمبر المقبل، كما تشارك فرقة رضا للمرة الأولى أيضًا يوم 21 أغسطس الجاري.

تضم فعاليات المهرجان 42 حفل متنوع تنطلق في الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس الجاري وتتواصل على مدار 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر.

يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، احمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع.

كما يشارك أيضا الموسيقار هشام خرما، فريق مسار اجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الاجيال، اوركسترا ساوند تراك، اوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - المانيا)، فرقة ايقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الايقاع سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا .